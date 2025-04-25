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О прогнозах и предложениях по регулированию на лососевую путину рассказал директор ВНИРО Кирилл КОЛОНЧИН

ДВНПС рассмотрел лососевые планы на 2025 год

Каким образом будет организована лососевая путина 2025 года, рассмотрел на заседании в Южно-Сахалинске Дальневосточный научно-промысловый совет. В предстоящем сезоне общий вылов тихоокеанских лососей прогнозируется на уровне 312 тыс. тонн.

На весеннем ДВНПС представители отраслевой науки, госорганов и бизнес-сообщества обсудили подготовку к промыслу лососей — одной из важнейших путин для Дальнего Востока и российской рыбной отрасли в целом, сообщает корреспондент Fishnews.

В этом году наука дает умеренный прогноз вылова лососей — порядка 312 тыс. тонн, обратил внимание в начале заседания руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Все меры для подготовки к лососевому промыслу приняты, сообщил замглавы федерального агентства Василий Соколов. Традиционно в июне начнет работу штаб путины — он ежегодно обеспечивает координацию в вопросах организации лова и пропуска рыбы на нерестилища.

Величина рекомендованного вылова тихоокеанских лососей существенно ниже объемов добычи в предыдущие три цикличных года и близка к уровню вылова в 2022 и 2024 гг., сообщил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Горбуши, по данным науки, можно будет добыть 189 тыс. тонн. Здесь также снижение по сравнению с выловом предыдущих трех цикличных лет. Отличительной особенностью прогноза этого года стало снижение объемов для основных районов воспроизводства, к которым относятся северо-восточное и западное побережья Камчатки, Восточно-Сахалинская подзона и материковое побережье Охотского моря. В то же время для Чукотки и Приморского края прогнозы оптимистичные.

Рекомендованный вылов кеты на 2025 г. составляет 82 тыс. тонн, нерки — 31 тыс. тонн. Вылов кижуча ожидается около 8,2 тыс. тонн, чавычи — 560 тонн, симы — 188 тонн.

На Камчатке в этом году прогнозируется добыча порядка 200 тыс. тонн. Далее по объемам прогнозируемого вылова идет Сахалинская область — около 62 тыс. тонн, Хабаровский край — 36,3 тыс. тонн. Рекомендованный объем добычи для Магаданской области — 9,8 тыс. тонн, Приморского края — 2,7 тыс. тонн, Чукотки — 1,3 тыс. тонн.

Как и в предыдущие годы, в преддверии путины разработаны стратегии организации промысла по регионам — с примерными сроками добычи и мерами регулирования.

Руководитель ВНИРО озвучил предлагаемые ограничения. Так, на Камчатке планируется запрет промышленного и любительского лова тихоокеанских лососей в акватории Авачинского залива, в том числе Авачинской губе, промышленного рыболовства — на реке Камчатка в границах Мильковского округа, в бухтах Жировая и Большая Саранная, любительского лова сетными орудиями, промышленного и традиционного лова лососей в реках Опала, Голыгина, Кошегочек, Первая Явинская и Вторая Явинская, промышленного и традиционного рыболовства чавычи на Западной Камчатке, любительского лова чавычи — на реке Опала, промышленного, традиционного и любительского лова чавычи и нерки в акватории Авачинского залива, в том числе Авачинской губе, реках Авача и Паратунка.

В Сахалинской области в путину этого года наука рекомендовала не открывать для промысла горбуши юго-западное побережье Сахалина, заливы Анива и Терпения (от мыса Терпения до мыса Соймонова), острова Итуруп и Кунашир. Предложены меры регулирования и по юго-востоку Сахалина.

Среди предложенных ограничений по Хабаровскому краю: для промышленного рыболовства не устанавливать объемы и не определять места добычи осенней кеты на Амуре выше села Большемихайловское, летней кеты — выше поселка Тыр.

На Чукотке в путину этого года рекомендуется не осуществлять промысел в водных объектах, через которые лежат пути нерестовой миграции анадырских лососей.

Конкретные решения по регулированию добычи будут принимать региональные комиссии по анадромным. Кроме того, часть мер регулирования планируется предусмотреть приказом Минсельхоза России.

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  • О прогнозах и предложениях по регулированию на лососевую путину рассказал директор ВНИРО Кирилл КОЛОНЧИН
  • Все меры для подготовки к лососевому промыслу приняты, сообщил замглавы Росрыболовства Василий СОКОЛОВ
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    НазадМетки: дальний востоккамчаткакижучмагаданская областьросрыболовствосахалин
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