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Мидии хорошо впитывают аромат соуса

Рестораторы Приморья хотят работать с местной мидией

Восьмой фестиваль мидий проходит в Приморском крае. Организаторы рассчитывают, что удастся обойтись без импортных моллюсков, используя только свежую продукцию от компаний региона.

Простор для поварской фантазии

Фестиваль, в котором участвуют 34 заведения общественного питания, продлится до 18 мая. В кафе, ресторанах и барах Владивостока, Находки и Артема посетителям предлагают 300-граммовые порции мидий в ракушке в разных соусах по фиксированной цене 660 рублей.

В разные годы гостям подавали мидии в соусе на основе сгущенки, пончики, паштеты, крем-супы и роллы с этими моллюсками. Фаворитами меню обычно становятся более традиционные блюда: свежие мидии в сливочном, тайском соусах и соусе на основе черемши.

По словам организаторов, фестиваль не только радует горожан и привлекает в регион иностранных туристов, но и формирует сообщество поваров и любителей дальневосточной кухни.

Шеф-повар Syndicate & PortCafe Георгий ЧОЛАКИ считает, что из мидий можно приготовить неограниченное количество блюд

Шеф-повара представляют уникальные авторские блюда из деликатесного моллюска, сообщает корреспондент Fishnews, побывавший на стартовой пресс-конференции.

Так, шеф-повар Syndicate & PortCafe Георгий Чолаки считает, что из мидий можно приготовить неограниченное количество блюд.

«Это зависит от количества соусов и вашей фантазии. Базой здесь является соус, потому что мидии хорошо впитывают его аромат. Мы на протяжении пяти лет приготавливали по пять-шесть соусов, так что в общей сложности за этот период предлагали порядка 30 разнообразных блюд», — рассказал Георгий Чолаки.

Помогите приморской мидии

По словам организатора фестиваля — руководителя проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяны Заречневой, в Приморье на фестивалях морепродуктов Школы дальневосточной кухни именно мидии обеспечивают самый большой объем продаж по количеству и весу реализованных порций. Она рассчитывает, что во время фестиваля рестораторам удастся готовить блюда только из свежей приморской мидии, без использования импортной продукции.

Руководитель фестиваля мидий Татьяна ЗАРЕЧНЕВА

«В течение года мы, да и не только мы, а вся Россия использует чилийские мидии. Потому что они всегда в доступе и по понятной цене. Однако в дни фестиваля мы стремимся обеспечить участников местной продукцией, потому что нет ничего вкуснее, чем свежая, только что выловленная, мидия. Совершенно другой вкус. Нашим заведениям это важно и две с половиной недели они готовы напрягаться, чтобы обеспечить бесперебойную поставку», — подчеркнула Татьяна Заречнева.

По ее мнению, ситуация с дефицитом приморской мидии сложилась из-за отсутствия особого интереса к этому продукту у местных морских фермеров.

«Слишком низкая маржинальность, высокие затраты на переработку, сложная логистика. Чтобы это окупить, приходится поднимать цены: за прошедший год у одной из ферм цена мидии выросла на 20-25%. В ресторанах России гораздо чаще подают чилийскую мидию, но мы хотели бы переломить ситуацию в пользу нашей дальневосточной марикультуры. Она в перспективе способна полностью обеспечить потребность в этом двустворчатом моллюске по всей России и идти на экспорт. Надеемся, профильные ведомства обратят внимание на ситуацию с дальневосточной марикультурой и ее нераскрытый потенциал и в ближайшее время разработают специальные меры поддержки», — обратила внимание Татьяна Заречнева.

Помимо мидий в соусе посетителям фестиваля предлагают и другие блюда из этого моллюска

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Fishnews

  • Мидии хорошо впитывают аромат соуса
  • По словам Татьяны Заречневой, в Приморье на фестивалях морепродуктов Школы дальневосточной кухни именно мидии обеспечивают самый большой объем продаж по количеству и весу проданных порций
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