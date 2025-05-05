Рестораторы Приморья хотят работать с местной мидией

Восьмой фестиваль мидий проходит в Приморском крае. Организаторы рассчитывают, что удастся обойтись без импортных моллюсков, используя только свежую продукцию от компаний региона.

Простор для поварской фантазии

Фестиваль, в котором участвуют 34 заведения общественного питания, продлится до 18 мая. В кафе, ресторанах и барах Владивостока, Находки и Артема посетителям предлагают 300-граммовые порции мидий в ракушке в разных соусах по фиксированной цене 660 рублей.

В разные годы гостям подавали мидии в соусе на основе сгущенки, пончики, паштеты, крем-супы и роллы с этими моллюсками. Фаворитами меню обычно становятся более традиционные блюда: свежие мидии в сливочном, тайском соусах и соусе на основе черемши.

По словам организаторов, фестиваль не только радует горожан и привлекает в регион иностранных туристов, но и формирует сообщество поваров и любителей дальневосточной кухни.

Шеф-повара представляют уникальные авторские блюда из деликатесного моллюска, сообщает корреспондент Fishnews, побывавший на стартовой пресс-конференции.

Так, шеф-повар Syndicate & PortCafe Георгий Чолаки считает, что из мидий можно приготовить неограниченное количество блюд.

«Это зависит от количества соусов и вашей фантазии. Базой здесь является соус, потому что мидии хорошо впитывают его аромат. Мы на протяжении пяти лет приготавливали по пять-шесть соусов, так что в общей сложности за этот период предлагали порядка 30 разнообразных блюд», — рассказал Георгий Чолаки.

Помогите приморской мидии

По словам организатора фестиваля — руководителя проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food Татьяны Заречневой, в Приморье на фестивалях морепродуктов Школы дальневосточной кухни именно мидии обеспечивают самый большой объем продаж по количеству и весу реализованных порций. Она рассчитывает, что во время фестиваля рестораторам удастся готовить блюда только из свежей приморской мидии, без использования импортной продукции.

«В течение года мы, да и не только мы, а вся Россия использует чилийские мидии. Потому что они всегда в доступе и по понятной цене. Однако в дни фестиваля мы стремимся обеспечить участников местной продукцией, потому что нет ничего вкуснее, чем свежая, только что выловленная, мидия. Совершенно другой вкус. Нашим заведениям это важно и две с половиной недели они готовы напрягаться, чтобы обеспечить бесперебойную поставку», — подчеркнула Татьяна Заречнева.

По ее мнению, ситуация с дефицитом приморской мидии сложилась из-за отсутствия особого интереса к этому продукту у местных морских фермеров.

«Слишком низкая маржинальность, высокие затраты на переработку, сложная логистика. Чтобы это окупить, приходится поднимать цены: за прошедший год у одной из ферм цена мидии выросла на 20-25%. В ресторанах России гораздо чаще подают чилийскую мидию, но мы хотели бы переломить ситуацию в пользу нашей дальневосточной марикультуры. Она в перспективе способна полностью обеспечить потребность в этом двустворчатом моллюске по всей России и идти на экспорт. Надеемся, профильные ведомства обратят внимание на ситуацию с дальневосточной марикультурой и ее нераскрытый потенциал и в ближайшее время разработают специальные меры поддержки», — обратила внимание Татьяна Заречнева.

Читайте также: Мариферма в Приморье: риски и перспективы

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews