Современную специфику учли в правилах выдачи сертификатов для экспорта в Китай

Минсельхоз внес изменения в порядок выдачи сертификата легальности происхождения для поставок продукции из водных биоресурсов в Китай. Учтены особенности оформления в электронном виде и разнообразие способов перевозки морепродуктов.

Изменения в порядок выдачи сертификатов происхождения для поставок продукции из водных биоресурсов в КНР внесены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 24 января 2025 г. № 43. Документ вступит в силу с 16 мая.

Ранее список теруправлений Росрыболовства, выдающих сертификаты, ограничивался дальневосточными — Амурским, Охотским, Приморским, Сахалино-Курильским, Северо-Восточным. Теперь предусмотрено, что выдачу осуществляют уполномоченные ведомством территориальные управления. Такое расширение должно упростить получение документов.

Дополнен список информации, которая указывается в заявлении на выдачу сертификата в случае электронной подачи. В перечень сведений включили информацию о способе доставки продукции — это может быть не только морской, но и иной транспорт, сообщает корреспондент Fishnews.

Разработчики изменений учли особенности обращения за сертификатом и его получения в электронном формате. Напомним, что с прошлого года Россия и Китай уже запустили электронное оформление и проверку сертификатов происхождения.

Оформление сертификатов происхождения осуществляется в соответствии с российско-китайским межправительственным соглашением, заключенным в 2012 г. Договоренность распространяется на различные объекты промысла — рыбу и морепродукты.

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