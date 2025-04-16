Как складывались тренды: Рыбный союз изучил динамику рыбного экспорта в КНР

Аналитический центр Рыбного союза изучил тенденции поставок российской рыбной продукции в Китай за первые два месяца 2025 г. Отмечено снижение экспорта мороженого минтая, существенный рост по сурими, уменьшение стоимостных объемов поставок живых крабов.

В январе-феврале 2025 г. российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай снизился по сравнению с показателем за тот же период 2024 г. в натуральном выражении на 14% — до 130 тыс. тонн, в денежном — на 10%, до 400 млн долларов, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления КНР. Ранее эксперты изучили динамику импорта из России в Китай.

В объединении проанализировали ключевые тенденции по трем основным категориям рыбных поставок в Китай: тресковым, ракообразным и пелагическим видам.

Поставки мороженого минтая сократились на треть, рассказали Fishnews в объединении. За первые два месяца нынешнего года экспорт мороженого минтая ПБГ снизился к уровню 2024 г. на 35% в натуральном выражении — до 50 тыс. тонн, в стоимостном — на 20%, до 55 млн долларов.

Такая динамика может объясняться временным снижением российского вылова минтая в первые два месяца 2025 года на 16% к сопоставимому периоду 2024 г. (добыто около 570 тыс. тонн) — в связи с неблагоприятными погодными условиями. Похожую динамику показали и американские поставки минтая в Китай (хотя их масштаб и несопоставим с российскими), которые снизились на 30%, до 1,8 тыс. тонн, отметили эксперты.

Поставки сурими в январе-феврале 2025 г. оказались на 70% выше, чем за аналогичный период прошлого года (в весе и деньгах) и достигли 8 тыс. тонн на сумму 16 млн долларов.

Рост поставок может быть связан с 20% увеличением выпуска фарша минтая (включая сурими) на судах (год к году) за первые два месяца 2025 г. — до 28 тыс. тонн. При этом американский экспорт сурими в Китай упал почти до нуля: поставки сократились с 900 тонн за первые два месяца 2024 г. до 17 тонн.

Экспорт мороженой трески ПБГ в январе-феврале 2025 г. немного увеличился к сопоставимому периоду прошлого года, прибавив 7% и составив 8 тыс. тонн. В денежном выражении поставки выросли на 50% — до 42 млн долларов.

«Рост цен на треску на мировом рынке вызван решением Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) сократить ОДУ атлантической трески в Баренцевом море на 2025 год на 23% к 2024 году — до 347 тыс. тонн (доля России — 144,4 тыс. тонн).

Китай в нынешнем году активно наращивает импорт трески: поставки из Гренландии (автономия в составе Дании) вырос в 2,5 раза — до 2 тыс. тонн, импорт из США поднялся на 30%, до 1,5 тыс. тонн, а вот Норвегия направила в Поднебесную на 60% меньше трески, чем за январь-февраль прошлого года, — менее 1 тыс. тонн», — привели цифры в союзе.

На фоне высоких цен на треску поставки родственной ей пикши увеличились (год к году) в первые два месяца 2025 г. в пять раз — до 2,5 тыс. тонн, а в деньгах выросли более чем в семь раз — до 3,6 млн долларов.

Рост цен может быть связан с сокращением общего допустимого улова атлантической пикши в Баренцевом море на 14% к 2024 г. — до 122 тыс. тонн (доля России — 52,5 тыс. тонн). В то же время норвежские поставки мороженой пикши в Китай упали на 90%, до 0,4 тыс. тонн.

Экспорт живых крабов в январе-феврале 2025 г. вырос (к аналогичному периоду 2024 года) на 10% в весе — до 6 тыс. тонн, но сократился на 15% в деньгах — до 200 млн долларов (и все равно составляет более половины российских поставок ВБР в Китай в деньгах).

Динамика крабового экспорта отражает ситуацию с добычей, указали в объединении: за первые два месяца 2025 г. добыто почти 9 тыс. тонн крабов (+7% к сопоставимому периоду 2024 г.). На этом фоне канадские поставки живых крабов в Китай сократились на 30%, до 1,6 тыс. тонн.

В январе-феврале 2025 г. экспорт мороженой неразделанной сельди вырос (год к году) в три раза в натуральном выражении — до 45 тыс. тонн, и увеличился в 3,5 раза в стоимостном выражении — до 32 млн долларов.

Экспортные поставки растут вслед за выловом тихоокеанской сельди, который увеличился по сравнению с уровнем 2024 г. на 16% и превысил 130 тыс. тонн.

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