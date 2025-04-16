Новости
Динамика российского экспорта рыбы и морепродуктов в Китай в январе-феврале 2019-2025 гг. Изображение предоставлено Рыбным союзом

Как складывались тренды: Рыбный союз изучил динамику рыбного экспорта в КНР

Аналитический центр Рыбного союза изучил тенденции поставок российской рыбной продукции в Китай за первые два месяца 2025 г. Отмечено снижение экспорта мороженого минтая, существенный рост по сурими, уменьшение стоимостных объемов поставок живых крабов.

В январе-феврале 2025 г. российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай снизился по сравнению с показателем за тот же период 2024 г. в натуральном выражении на 14% — до 130 тыс. тонн, в денежном — на 10%, до 400 млн долларов, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления КНР. Ранее эксперты изучили динамику импорта из России в Китай.

В объединении проанализировали ключевые тенденции по трем основным категориям рыбных поставок в Китай: тресковым, ракообразным и пелагическим видам.

Поставки мороженого минтая сократились на треть, рассказали Fishnews в объединении. За первые два месяца нынешнего года экспорт мороженого минтая ПБГ снизился к уровню 2024 г. на 35% в натуральном выражении — до 50 тыс. тонн, в стоимостном — на 20%, до 55 млн долларов.

Такая динамика может объясняться временным снижением российского вылова минтая в первые два месяца 2025 года на 16% к сопоставимому периоду 2024 г. (добыто около 570 тыс. тонн) — в связи с неблагоприятными погодными условиями. Похожую динамику показали и американские поставки минтая в Китай (хотя их масштаб и несопоставим с российскими), которые снизились на 30%, до 1,8 тыс. тонн, отметили эксперты.

Поставки сурими в январе-феврале 2025 г. оказались на 70% выше, чем за аналогичный период прошлого года (в весе и деньгах) и достигли 8 тыс. тонн на сумму 16 млн долларов.

Рост поставок может быть связан с 20% увеличением выпуска фарша минтая (включая сурими) на судах (год к году) за первые два месяца 2025 г. — до 28 тыс. тонн. При этом американский экспорт сурими в Китай упал почти до нуля: поставки сократились с 900 тонн за первые два месяца 2024 г. до 17 тонн.

Экспорт мороженой трески ПБГ в январе-феврале 2025 г. немного увеличился к сопоставимому периоду прошлого года, прибавив 7% и составив 8 тыс. тонн. В денежном выражении поставки выросли на 50% — до 42 млн долларов.

«Рост цен на треску на мировом рынке вызван решением Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) сократить ОДУ атлантической трески в Баренцевом море на 2025 год на 23% к 2024 году — до 347 тыс. тонн (доля России — 144,4 тыс. тонн).

Китай в нынешнем году активно наращивает импорт трески: поставки из Гренландии (автономия в составе Дании) вырос в 2,5 раза — до 2 тыс. тонн, импорт из США поднялся на 30%, до 1,5 тыс. тонн, а вот Норвегия направила в Поднебесную на 60% меньше трески, чем за январь-февраль прошлого года, — менее 1 тыс. тонн», — привели цифры в союзе.

На фоне высоких цен на треску поставки родственной ей пикши увеличились (год к году) в первые два месяца 2025 г. в пять раз — до 2,5 тыс. тонн, а в деньгах выросли более чем в семь раз — до 3,6 млн долларов.

Рост цен может быть связан с сокращением общего допустимого улова атлантической пикши в Баренцевом море на 14% к 2024 г. — до 122 тыс. тонн (доля России — 52,5 тыс. тонн). В то же время норвежские поставки мороженой пикши в Китай упали на 90%, до 0,4 тыс. тонн.

Экспорт живых крабов в январе-феврале 2025 г. вырос (к аналогичному периоду 2024 года) на 10% в весе — до 6 тыс. тонн, но сократился на 15% в деньгах — до 200 млн долларов (и все равно составляет более половины российских поставок ВБР в Китай в деньгах).

Динамика крабового экспорта отражает ситуацию с добычей, указали в объединении: за первые два месяца 2025 г. добыто почти 9 тыс. тонн крабов (+7% к сопоставимому периоду 2024 г.). На этом фоне канадские поставки живых крабов в Китай сократились на 30%, до 1,6 тыс. тонн.

В январе-феврале 2025 г. экспорт мороженой неразделанной сельди вырос (год к году) в три раза в натуральном выражении — до 45 тыс. тонн, и увеличился в 3,5 раза в стоимостном выражении — до 32 млн долларов.

Экспортные поставки растут вслед за выловом тихоокеанской сельди, который увеличился по сравнению с уровнем 2024 г. на 16% и превысил 130 тыс. тонн.

Читайте также: В перечень поставщиков в Китай добавили еще два судна

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: КНРОДУкитайкрабнорвегиясша
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Всё, о чем мы пишем, конвертируется в деньги

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Игорь ЗУБАРЕВ

Сохранение биоресурсов и тонкая донастройка нормативной документации — ключевые моменты для отраслевого законодательства

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Все материалы

Интервью

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Идем на Восток. Как СЗРК адаптируется к новым вызовам

Руководитель АНО «Рыбаки Сахалина» Любовь СТРИМЖА

Руководитель АНО «Рыбаки Сахалина»

Любовь СТРИМЖА

Мы хотим развивать рыболовный туризм в России

Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНОВА

Министр АПК и торговли Архангельской области

Ирина БАЖАНОВА

Предлагаем поддержать градообразующие предприятия

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга БУЛКОВА

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга БУЛКОВА

Будем сопровождать каждое предприятие при перезаключении договоров

Все интервью

Личное мнение

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Треску Берингова моря нужно спасать радикальными мерами

Генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

России необходимо возобновить глубоководные исследования

Все материалы

Крупным планом

Мороженый минтай в блоках — одна из самых популярных позиций на внутреннем и экспортном рыбных рынках

Идея «рыбы на биржу» возвращается вновь и вновь

Инкубатор «Вкусвилла» — один из примеров коллаборации ритейла, промышленности и образовательных учреждений. Фото предоставлено пресс-службой «Вкусвилла»

Как студенты разрабатывают новинки для рыбной полки

Продвижение рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке — среди самых востребованных профессиональной аудиторией тем, показал опрос, проведенный «Фишньюс»

Как рыбной продукции расширяют возможности на внутреннем рынке

Обзор ситуации на мировом рыбном рынке подготовила аналитическая группа ВАРПЭ

Мировое рыбное хозяйство: борьба без правил за рынки и ресурсы

События

Первая встреча «Рыбного клуба» в Москве собрала более 100 представителей всех секторов рыбного рынка

«Рыбный клуб» положил начало диалогу экспертов

Специалисты Россельхозбанка на онлайн-конференции Fishnews рассказали о различных инструментах для проведения платежей с Китаем

Вопрос с индивидуальными решениями: расчеты с Китаем обсудили на конференции Fishnews

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов