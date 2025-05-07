Волгоградские аквафермеры обратились к возможностям кооперации

В Волгоградской области предприниматели-рыбоводы объединились в сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой перерабатывающий кооператив. Теперь они смогут претендовать на специальную господдержку.

СПССПК «Первое Волгоградское Рыбное Объединение» зарегистрировали в апреле в Дубровском районе. Основной вид деятельности кооператива — пресноводное рыбоводство. Также заявлены 9 дополнительных видов деятельности, сообщили Fishnews в пресс-службе областного комитета сельского хозяйства.

В ведомстве обратили внимание, что благодаря кооперации перед аквафермерами открываются дополнительные возможности.

«В частности, через кооператив сельхозтоваропроизводители получают более надежный и дешевый доступ к средствам производства, чего они не могли достичь, действуя разрозненно. Дополнительно открываются перспективы участия в программах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей (гранты, субсидии, льготное кредитование, лизинг). Отметим, что кооперативу, имеющему статус сельхозтовапроизводителя, предусмотрено право на снижение налоговой нагрузки. Имеются и другие преимущества», — подчеркнули в комитете.

По его данным, с 2015 г. в Волгоградской области грантовую поддержку получили 40 кооперативов. На полученные средства предприниматели приобрели дополнительную технику и оборудование, а также смогли расширить производство.

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