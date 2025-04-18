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Форелевое хозяйство в Подмосковье

Минсельхоз подготовил базу для новых субсидий в аквакультуре

Министерство сельского хозяйства учло в порядке отбора проектов для субсидирования в сфере развития АПК появление новых компенсаций для поддержки производства посадочного материала в аквакультуре.

В марте правительство распространило механизмы субсидий в сфере создания и модернизации объектов АПК на питомники в аквакультуре. Таким образом предполагается стимулировать производство посадочного материала лососевых видов рыб — атлантического лосося (семги) и форели.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз выпустил приказ об изменении порядка конкурсного отбора инвестиционных объектов для субсидирования. Теперь в документе учтено введение господдержки производителей икры, личинок и молоди для аквакультуры. Приказ вступил в силу с 18 апреля.

Извещение о проведении конкурсного отбора инвестпроектов Минсельхоз должен размещать на сайте ведомства, а также письменно уведомлять о проведении отбора региональные власти.

Предоставление поддержки предусматривается в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.

Власти рассчитывают довести самообеспечение по посадочному материалу до 80% к 2030 г. — об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил на коллегии Росрыболовства в апреле.

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НазадМетки: аквакультураикралососьправительстворосрыболовствофорель
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