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Председатель КНР СИ Цзиньпин и Президент России Владимир ПУТИН сделали заявления для прессы по итогам переговоров. Фото пресс-службы главы российского государства

Россия и Китай договорились расширять сотрудничество в экономике

Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с официальным визитом. Российская Федерация и Китай по итогам переговоров на высшем уровне договорились о дальнейшем сотрудничестве, в том числе в сфере торговли, логистики, инвестиций и взаиморасчетов.

Россия и Китай отметили важность торгового партнерства и высоко оценили прогресс в экономических отношениях по последние годы. Об этом говорится в Совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали документ по итогам полноформатных переговоров на высшем уровне.

Стороны договорились продолжать работу по целому ряду направлений. В том числе Россия и Китай, согласно заявлению, будут продвигать стабильное развитие двусторонней торговли и совершенствовать структуру товарооборота. В том числе за счет взаимного снабжения товарами сельского хозяйства.

Обозначен и курс на углубление связей в сфере инвестиций. Правительства двух стран подписали соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Традиционно совместное заявление отражает и важность совершенствования транспортной инфраструктуры на российско-китайской границе. Россия и КНР договорились повышать эффективность пассажирских и грузовых перевозок, таможенного оформления и досмотровых процедур, раскрывать транзитный потенциал двух стран, обеспечивать беспрепятственное функционирование российско-китайских трансграничных транспортных коридоров.

Говорится и о планах укреплять взаимовыгодное сотрудничество по Северному морскому пути, сообщает корреспондент Fishnews.

В качестве ключевых направлений для сотрудничества заявлено также укрепление уровня финансового взаимодействия, наращивание межбанковских связей. Предполагается расширять расчеты в национальных валютах.

В заявлении стороны подчеркнули, что «будут совместно противостоять любым попыткам вмешательства и подрыва традиционной дружбы и глубокого взаимного доверия между Россией и Китаем».

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