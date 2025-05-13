Важность традиционного рыболовства закрепили в стратегическом документе

Новая Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока предусматривает совершенствование механизмов приоритетного пользования водными биоресурсами.

Правительство утвердило новую Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации — на этот раз на период до 2036 г.

Новый документ должен с 1 января 2026 г. прийти на смену действующей концепции.

Главные цели — экономическое, социальное и культурное развитие коренных народов, сохранение их исконных территорий проживания, а также поддержка их традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и культуры, отметили в пресс-службе правительства.

В России в целом создана правовая база в сфере защиты прав и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, считают разработчики документа. В том числе, обращают внимание они, законодательно закреплены меры господдержки в виде квот на использование биоресурсов.

Однако современные экономические условия диссонируют с традиционным образом жизни.

Так, авторы концепции отметили, что сохраняют актуальность вопросы реализации права коренных малочисленных народов Севера на приоритетное пользование объектами животного мира, земельными участками, водными объектами.

Поддерживать традиционное хозяйствование и промыслы разработчики документа считают важным в том числе через совершенствование механизмов приоритетного пользования природными ресурсами в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС. Речь идет и о водных биоресурсах, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 г., общее число представителей 40 коренных малочисленных народов Севера, проживающих в стране, составило 261 тысячу, причем число представителей отдельных народов колеблется от 23 (кереки) до более чем 49 тысяч (ненцы), говорится в концепции.

Доля тех, кто живет за счет производства и переработки для своего хозяйства сельхозпродукции, рыболовства, охоты и собирательства, у 24 из 40 коренных малочисленных народов Севера выше среднероссийской (1,6%).

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