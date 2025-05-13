Новая конвенция в морской отрасли вступила в силу для России

Конвенция о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования вступила в силу для Российской Федерации с 3 мая. Среди задач — содействовать эффективному и безопасному судоходству.

О вступлении в силу Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования напоминает Официальный интернет-портал правовой информации. На ресурсе опубликован текст документа, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что конвенция была подписана в Париже в 2021 г. Россия ратифицировала ее федеральным законом от 28 февраля 2025 г. № 11.

Конвенцией учреждается Международная организация по морским средствам навигационного оборудования. Ее цель — объединять усилия правительств и организаций, связанных с регулированием, поставкой, техническим обслуживанием или эксплуатацией морских средств навигационного оборудования.

Предусматривается, что эта межправительственная организация имеет консультативный и технический характер.

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