Главрыбвод продолжает работу по восстановлению популяции кумжи

Рыбоводные заводы Главрыбвода в 2025 г. заложили на инкубацию более 2 млн икринок каспийского лосося. В следующем году подращенную молодь выпустят в естественную среду обитания.

В Северо-Кавказском и Терско-Каспийском филиалах Главрыбвода завершена закладка на инкубацию икры каспийского лосося (кумжи). Всего в сезоне 2025 г. на рыбоводных заводах заложено свыше 2 млн икринок этого «краснокнижного» вида, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения. В следующем году подращенная молодь отправится в дикую природу.

Работы по искусственному воспроизводству каспийского лосося ведутся на трех предприятиях — Приморском экспериментальном рыбоводном заводе в Дагестане, Чегемском форелевом рыбоводном заводе в Кабардино-Балкарии и Ардонском лососевом рыбоводном заводе в Северной Осетии — Алании.

Для восстановления популяции на заводах сформированы собственные ремонтно-маточные стада, которые регулярно пополняются дикими производителями.

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