На Чукотке открыли китобойный сезон

В Чукотском автономном округе охотники общины «Лорино» 14 мая добыли первого в этом году кита. По традиции после разделки туши все свежее мясо раздали населению.

«В 6 часов утра четыре бригады охотников ТСО «Лорино» вышли на промысел. Долго не могли обнаружить кита. И уже к 18 часам морзверобои заметили серого кита в акватории села Лорино. В 18:45 загарпунил добычу Александр Гуванрольтат — охотник из первой бригады», — рассказала в своем телеграм-канале администрация Чукотского муниципального района.

Отмечено, что кит оказался самцом длиной более 12 м. К 20:30 промысловики доставили добычу на берег.

Как сообщает корреспондент Fishnews, всего по квоте в 2025 г. общине выделено 50 серых китов и один гренландский.

В районной администрации обратили внимание, что в прошлом году первого серого кита в округе лоринские охотники добыли также 14 мая.

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