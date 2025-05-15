ОДУ минтая и устриц скорректировали

Минсельхоз внес изменения в общий допустимый улов минтая в Дальневосточном бассейне на нынешний год. Скорректирован лимит по Западно-Беринговоморской зоне. Также установлен допустимый улов устриц в подзоне Приморье.

Изменения в общий допустимый улов в морских водах на Дальнем Востоке внесены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 30 апреля 2025 г. № 305.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменен ОДУ минтая в Беринговом море: лимит на текущий год по Западно-Беринговоморской зоне сокращен с 775,2 тыс. тонн до 694,2 тыс. тонн.

Также установлен общий допустимый улов устриц в подзоне Приморье (Японское море) — 0,3 тыс. тонн. Этот объект с нового года перевели в список «одуемых».

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