Вышел новый приказ по промыслу креветок в Японском море

Минсельхоз выпустил приказ о дополнительных ограничениях промышленного лова креветок на Дальнем Востоке в 2025 г. Меры предусмотрены по северной и гребенчатой креветкам Японского моря.

Ограничения добычи креветок в Дальневосточном бассейне предусмотрены приказом Минсельхоза от 22 апреля 2025 г. № 274. Документ вступит в силу с 26 мая.

Как сообщает корреспондент Fishnews, закрывается до конца года рыболовство гребенчатой и северной креветок в подзоне Приморье на участке, ограниченном с юга широтой 46°00' с.ш., с севера — широтой 47°20' с.ш., с запада — материковой береговой линией, с востока — линией разграничения подзон Приморье и Западно-Сахалинской.

Для гребенчатой креветки также закрывается в нынешнем году добыча в подзоне Приморье на участке, ограниченном с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — широтой 50°00' с.ш., с запада — материковой береговой линией, с востока — линией разграничения подзон Приморье и Западно-Сахалинской. В Западно-Сахалинской подзоне предусматривается запрет по вылову этого объекта на участке, ограниченном с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — широтой 50°00' с.ш., с запада — линией разграничения подзон Приморье и Западно-Сахалинской, с востока — береговой линией острова Сахалин.

По северной креветке лов не допускается до конца года в подзоне Приморье на участке, ограниченном с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — широтой 49°00' с.ш., с запада — материковой береговой линией, с востока — линией разграничения подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны. В Западно-Сахалинской подзоне запрет предусмотрен на участке, ограниченном с юга широтой 48°50' с.ш., с севера — широтой 49°00' с.ш., с запада — линией разграничения подзон Приморье и Западно-Сахалинской, с востока — береговой линией Сахалина.

Под запреты не попадает рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

Ограничения разработчики объяснили значительным сокращением ресурсов креветок.

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Напомним, что ранее также был предусмотрен запрет на вылов северной креветки в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне с 1 по 31 марта 2025 г.

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