Чат-бот станет одним из основных помощников рыбаков

Основным каналом технической поддержки электронного рыболовного журнала с 1 июня станет чат-бот, обратили внимание пользователей в Центре системы мониторинга рыболовства и связи.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи дополнил чат-бот техподдержки программного комплекса «Электронный рыболовный журнал» новыми функциями.

Теперь ряд стандартных операций можно выполнить без участия специалистов ЦСМС, что сокращает время на получение ответа, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения.

Например, при необходимости пользователи ЭРЖ могут самостоятельно запросить повторную отправку квитанции о получении судовых суточных донесений. Также можно напрямую взаимодействовать с системой для получения обновления разрешения на вылов. Помимо этого, появилась новая функция получения информации об электронных ветеринарных сопроводительных документах, созданных на основании ССД.

Чат-бот работает круглосуточно и автоматически регистрирует все обращения. Для решения более сложных вопросов оперативно подключаются специалисты технической поддержки, обратили внимание в Центре.

Сейчас техподдержку с помощью чат-бота получают пользователи водных биоресурсов, которые задействуют суда. В дальнейшем планируется распространить применение чат-бота и для других видов рыболовства. Кроме того, обновленной версией чат-бота могут пользоваться и сотрудники рыбопромысловых компаний, взаимодействующие с несколькими судами одновременно.

С 1 июня чат-бот станет основным каналом техподдержки ПК ЭРЖ наравне с обращением по телефону или электронной почте.

«Для начала работы с чат-ботом перейдите по ссылке @EFL_CFMC_bot или https://t.me/EFL_CFMC_bot», — проинструктировали в ЦСМС.

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