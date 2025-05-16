Заслуги ученых отразят в названии научного флота

Два исследовательских судна ВНИРО получат имена дальневосточных ученых. СТР «Зодиак» решено переименовать в «Василий Костарев», а в честь Анатолия Таранца будет назван СРТМ, который в 2025 г. пополнит научную флотилию.

Вопрос об увековечивании памяти ученых-дальневосточников Анатолия Таранца и Василия Костарева рассматривался на расширенном заседании Ученого совета Тихоокеанского филиала ВНИРО. Коллектив филиала предложил присвоить имя Анатолия Таранца среднему рыболовному морозильному траулеру, который в 2025 г. появится в центре коллективного пользования «Научно-исследовательский флот — Восток».

По традиции научно-исследовательские суда, работающие по программам рыбохозяйственной науки, часто получают названия в честь ученых, которые оказали значительное влияние на развитие науки и рыбного хозяйства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, Анатолий Яковлевич Таранец внес огромный вклад в изучение ихтиофауны рыб северной части Тихого океана. Его судьба трагически оборвалась в годы Великой Отечественной войны, после того как он ушел на фронт добровольцем.

Новое имя «Василий Костарев» предложили дать СТР «Зодиак», который также используется для научных исследований в Дальневосточном бассейне. Василий Леонидович Костарев с 1965 по 1997 гг. возглавлял МагаданНИРО. В центре его научных интересов находились тихоокеанские лососи. В 1998 г. в составе авторского коллектива Василий Костарев стал лауреатом премии правительства за разработку теоретических основ управляемого лососеводства и его практическую реализацию на охотском побережье Магаданской области.

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