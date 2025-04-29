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Директор ВНИРО Кирилл КОЛОНЧИН доложил о подготовке к лососевой путине

Беспилотники помогут ученым в лососевом мониторинге

Парк беспилотной авиации ВНИРО за прошлый год пополнили 9 аппаратов промышленного класса — это открывает перед отраслевой наукой новые возможности по расширению исследований, в том числе для обеспечения лососевой путины, отметил глава института Кирилл Колончин.

Об использовании беспилотников директор научного центра рассказал, докладывая о подготовке к лососевой путине 2025 г. на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, передает корреспондент Fishnews.

Подходы к научному сопровождению промысла, по словам Кирилла Колончина, в этом году не претерпели серьезных изменений. «Традиционно будут организованы около 100 сезонных наблюдательных пунктов, а численность пропущенных на нерест производителей лососей будут учитывать более чем на 100 водных объектах», — сообщил руководитель Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Основным методом исследования при этом остается аэровизуальный учет с борта пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Но в последние годы он обязательно сопровождается фото- и видеофиксацией, подчеркнул директор института.

В прошлом году парк беспилотной авиации ВНИРО пополнился 9 аппаратами промышленного класса. Они дают науке новые возможности как для расширения исследований, так и для повышения качества информации о численности производителей тихоокеанских лососей.

«Хотелось бы отметить, что второй год подряд по инициативе губернатора Чукотского автономного округа наши ученые будут обеспечены авиатранспортом для выполнения авиаучетных работ по оценке распределения и мощности подходов лососей в период путины», — обратил внимание Кирилл Колончин.

В дальневосточных регионах с высокой сомкнутостью леса численность производителей специалисты будут оценивать с помощью пеших обходов, а на реках Камчатка и Амур продолжатся гидроакустические работы. «Дополнительным методом определения численности прошедших в реки производителей станет анализ работы промысловых орудий лова», — добавил руководитель ВНИРО.

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