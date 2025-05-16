Хабаровский край готовится к промыслу лосося в подзоне Приморье

Принципы организации лососевой путины для подзоны Приморье определили в Хабаровском крае. Добыча красной рыбы откроется в этом промысловом районе 30 мая.

Общий прогноз вылова горбуши для подзоны Приморье по Хабаровскому краю в этом году составляет 2500 тонн, кеты — 200 тонн. Гольцов предложено к добыче 25 тонн, симы — 10 тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, краевая комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб определила, что вылов откроется 30 мая и завершится к 10 октября. Особые сроки предусмотрены для традиционного промысла в бассейне реки Тумнин.

Комиссия установила объемы добычи для традиционного рыболовства, организации любительской рыбалки и промышленного лова.

Напомним, что всего в этом годы для Хабаровского края рекомендовано к освоению 36,3 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

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