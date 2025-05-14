Для законопроекта по производственному контролю в аквакультуре наметили сроки

Совет Госдумы определил дальнейшие шаги по законопроекту о производственном контроле на рыбоводных участках (РВУ). Решено установить срок подготовки инициативы к рассмотрению в первом чтении на июнь 2025 г.

Законопроект о распространении механизма производственного контроля на участки аквакультуры Совет Госдумы включил в примерную программу законопроектной работы в период весенней сессии на июнь — в части программы законопроектной работы комитета.

Ответственным по проекту закона назначен Комитет Госдумы по аграрным вопросам, сообщает корреспондент Fishnews.

Срок сбора отзывов, замечаний и предложений по законопроекту установлен до 27 мая.

Напомним, что проект закона группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму в апреле. На участки аквакультуры предлагается распространить механизм, который позволит представителям пользователя РВУ следить за соблюдением законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, а также аквакультуры. По мнению разработчиков изменений, это должно помочь в борьбе с нелегальной добычей урожаев.

Механизм производственного контроля уже предусмотрен в законодательстве для рыболовных участков. Но отраслевое сообщество связывает с этим инструментом целый ряд вопросов. В связи с этим выдвигались предложения по доработке как законодательства о производственном контроле на рыболовных участках, так и законопроекта о таком функционале в аквакультуре.

Читайте также: Карельские хозяйства оценят корма с черной львинкой

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews