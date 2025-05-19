Лососевому промыслу на Камчатке определили основные принципы

Профильная комиссия в Камчатском крае приняла ключевые решения по организации в регионе лососевой путины. Первые районы откроют рыбалку уже 1 июня.

В этом году специалисты пока ориентируют Камчатский край на вылов около 200 тыс. тонн тихоокеанских лососей — в дальнейшем этот прогноз может быть скорректирован, исходя из реальных подходов рыбы.

В апреле на заседании региональной комиссии по анадромным представили данные о возможном вылове в режиме промышленного, традиционного и любительского рыболовства — по промысловым районам и видам лососей. В мае комиссия обратилась и к другим вопросам организации путины.

Так, сообщает корреспондент Fishnews, определены сроки добычи тихоокеанских лососей и гольцов.

Восточное побережье:

Западно-Беринговоморская зона, Олюторский район с 15 июня;

Карагинская подзона: Олюторский район, за исключением рек Вывенка и Апука — с 15 июня; в бассейне Вывенки — с 5 июня; в бассейне реки Апука с 10 июня;

Карагинский район — с 15 июня;

Усть-Камчатский район (РЛУ № 865 (река Озерная), №№ 278, 279 (залив Озерной) — с 15 июня;

Петропавловско-Командорская подзона: Алеутский муниципальный округ с — 1 июня;

Усть-Камчатский район: Камчатский залив — с 4 июня, бассейн реки Камчатка с 1 июня; Мильковский, Быстринский округа — с 21 июня;

Елизовский район, речные РЛУ (за исключением рек, впадающих в Кроноцкий залив и реку Авача) — с 15 июля;

Кроноцкий залив (участки №№ 262-267) и впадающие в него реки — с 7 июня;

В Авачинском заливе (в т.ч. в Авачинской губе) и реке Авача открытие традиционного рыболовства определяется специальным решением комиссии в зависимости от фактической динамики нерестового хода, на ограниченный период времени — семь дней во второй половине июля и неделя во второй половине августа.

Западное побережье:

Западно-Камчатская подзона:

Пенжинский, Карагинский, Соболевский, Быстринский районы — с 11 июля;

Тигильский район с 20 июня;

Камчатско-Курильская подзона:Соболевский район с 11 июля;

Усть-Большерецкий район — с 11 июля, за исключением реки Озерная и морской акватории от РЛУ № 165 (включительно) на юг до РЛУ № 209 (включительно) и РЛУ № 1081;

В бассейне Озерной — с 1 июля;

на морской акватории от РЛУ № 165 (включительно) на юг до РЛУ № 188 (включительно) и РЛУ № 1081 — с 15 июля;

на морской акватории от РЛУ № 189 (включительно) на юг до РЛУ № 209 (включительно) с 22 июля при условии пропуска 500 тыс. производителей нерки в бассейн реки Озерная. Открытие промысла определит комиссия на основании научных рекомендаций.

Любительский лов тихоокеанских лососей в реках и озерах (за исключением Авачи и Паратунки) откроется с 1 июня. На указанных реках и на морской акватории старт будет дан так же, как и для других видов рыболовства.

Также комиссия установила проходные периоды. В бассейне реки Камчатка режим пропуска рыбы будет действовать с 26 июля по 8 августа.

Предусмотрен и ряд запретов. Так, не допускается добыча тихоокеанских лососей в режиме промышленного и любительского лова в акватории Авачинского залива, в том числе Авачинской губы, чавычи и нерки для традиционного и любительского лова в Авачинском заливе, в том числе Авачинской губе.

До 25 августа предусмотрен запрет промышленной добычи тихоокеанских лососей в бассейне реки Камчатка в Мильковском муниципальном округе. Камчатскому филиалу ВНИРО поручено проработать вопрос снятия запрета на основании данных оперативного мониторинга нерестового хода.

С 1 августа запрещается вылов чавычи в Мильковском и Быстринском муниципальных округах. Как и в прежние годы, не допускается добыча чавычи в режиме промышленного и традиционного рыболовства на западном побережье — для любительской рыбалки рекомендуется использовать только удебные орудия лова.

Нельзя будет ловить чавычу рыбакам-любителям в бассейне реки Опала.

Также под запретом промышленное, традиционное рыболовство и любительская рыбалка сетными орудиями тихоокеанских лососей в бассейнах рек Опала, Голыгина, Кошегочек, Первая Явинская, Вторая Явинская.

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