Камчатский край получил прогноз на лососевую путину

В Камчатском крае региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб озвучила прогнозируемые объемы добычи тихоокеанских лососей для региона — в общей сложности почти 200 тыс. тонн.

Согласно протоколу заседания, в режимах промышленного, традиционного и любительского рыболовства в крае можно будет освоить более 143,58 тыс. тонн горбуши, свыше 18,73 тыс. тонн кеты, 29,13 тыс. тонн нерки, 6,88 тыс. тонн кижуча, более 545 тонн чавычи и около 36 тонн симы.

В Западно-Беринговоморской зоне прогнозируется вылов 100 тонн горбуши, 30 тонн кеты, 300 тонн нерки и 20 тонн кижуча.

В Карагинской подзоне — почти 71 тыс. тонн горбуши, около 6,5 тыс. тонн кеты, примерно 1,5 тыс. тонн нерки, 294 тонн кижуча, 77 тонн чавычи.

В Петропавловско-Командорской подзоне — почти 1,5 тыс. тонн горбуши, 1,84 тыс. тонн кеты, 3,98 тыс. тонн нерки, 1,58 тыс. тонн кижуча, 405 тонн чавычи.

В Западно-Камчатской подзоне — 42,6 тыс. тонн горбуши, 6,39 тыс. тонн кеты, 1,8 тыс. тонн нерки, 2,49 тыс. тонн кижуча, 19 тонн чавычи и 13,6 тонны симы.

В Камчатско-Курильской подзоне — 28,4 тыс. тонн горбуши, 3,97 тыс. тонн кеты, 21,55 тыс. тонн нерки, 2,49 тыс. тонн кижуча, 44,7 тонны чавычи и 23 тонны симы.

Юридические лица, занимающиеся промышленным рыболовством и организацией любительской рыбалки, могут подавать заявки на лососевые объемы по 21 апреля включительно.

Для КМНС

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский рассказал, что заявленные объемы для традиционного рыболовства в регионе в 2025 г. составляют 161,37 тыс. тонн, говорится в протоколе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, комиссия установила лимиты для этого вида рыбалки по водным объектам и их частям.

В Карагинской подзоне представители коренных малочисленных народов смогут добыть почти 1,4 тыс. тонн горбуши, 561 тонну кеты, 193 тонны нерки, 109 тонн кижуча, 11,4 тонны чавычи.

В Петропавловско-Командорской подзоне — 222 тонны горбуши, 258 тонн кеты, 289 тонн нерки, 122 тонны кижуча, 32,5 тонны чавычи.

В Западно-Камчатской подзоне — 340 тонн горбуши, 811 тонн кеты, 261 тонну нерки, 153 тонны кижуча.

В Камчатско-Курильской подзоне — 889 тонн горбуши, 430 тонн кеты, 148 тонн нерки, 227 тонн кижуча, 0,3 тонны чавычи.

Также комиссия определила лимиты вылова для лиц из числа КМНС, подавших заявки на объемы для удовлетворения личных нужд.

Нераспределенный объем тихоокеанских лососей для промышленного и любительского рыболовства в крае составляет в общей сложности 192,46 тыс. тонн.

Читайте также: Для промысла лососей готовят ограничения



Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews