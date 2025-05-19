Магаданская область составила график на лососевую путину

Сроки добычи анадромных видов рыб, в том числе лососей, установили в Магаданской области. Вылов будет осуществляться в рамках разных видов рыболовства.

В этом году магаданские рыбаки, по прогнозам, смогут добыть около 10 тыс. тонн лососей, что на 6 тыс. тонн меньше по сравнению со схожим по урожайности 2023 г. Уступает показателям прошлых лет и общий возможный вылов по Дальнему Востоку.

Основными местами добычи лосося в Магаданской области, как и в прошлые годы, останутся реки и прибрежная морская акватория залива Шелихова Охотского моря, рассказал руководитель департамента рыбного хозяйства региона Андрей Таболин. Здесь планируется освоить более 70% от всех выделенных Магаданской области объемов лосося.

Региональная комиссия рассмотрела вопросы организации добычи не только тихоокеанских лососей, но и азиатской зубастой корюшки. Промышленный лов этой рыбы будут вести на реке Авекова Северо-Эвенского района. Добыча откроется 30 мая.

К промышленному освоению тихоокеанских лососей также первыми приступят в Северо-Эвенском районе — лов будет разрешен со 2 июня.

Для организации любительской рыбалки комиссия выделила 163,5 тонны тихоокеанских лососей и гольцов. С 20 июня начнут работу участки для лицензионного лова пяти предприятий. В нынешнем году предприятия планируют открыть 16 участков. Организаторам любительского рыболовства комиссия рекомендовала установить норму вылова на одну путевку: не более 15 особей горбуши, не больше 5 экземпляров кеты, 5 — кижуча, 3 — нерки и не более 10 кг гольцов, а также оформлять не более трех путевок на одного рыболова-любителя в день.

Откроют основную часть путины традиционно представители коренных народностей Севера. Для них сроки начала лова определены на 20 июня. Для организации традиционного рыболовства, несмотря на невысокие прогнозы подходов, выделено почти 400 тонн лососей — на 50 тонн больше, чем в рекордном по уловам 2023 г., сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. В промысле примут участие как граждане из числа коренного населения, так и их родовые общины, которые осуществляют рыболовство на предназначенных для этих целей рыболовных участках. В свою очередь для граждан места определены практически на всем побережье Охотского моря в границах Магаданской области и в реках региона.

Основной промышленный лов откроется 23 июня, для этих целей комиссия выделила около 8 тыс. тонн. В промысле будут задействованы 60 рыболовных участков от рек Авекова на северо-востоке Магаданской области до Мотыклейского залива на акватории, граничащей с Хабаровским краем.

Все выделенные объемы — первоначальные и соответствуют среднемноголетним величинам вылова, а для возможности увеличения предусмотрен резерв, обратили внимание в пресс-службе.

По рекомендации рыбохозяйственного института с учетом состояния запасов лососей в водоемах Тауйской губы с начала путины установлен только один проходной день. Исключение — река Армань, где запасы тихоокеанских лососей на критически низком уровне. В этом году с начала промысла установлен режим пропуска в пять дней, а к рыбалке будут допущены только представители коренного населения.

На основании фактических данных о подходах лососей к рекам региона после, в период «рунного» хода кеты, количество дней будет увеличено до 2-4.

Для сопровождения путины губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил активно задействовать весь парк летательных аппаратов областного предприятия «Авиация Колымы». Использование беспилотников хорошо зарекомендовало себя в борьбе с незаконной добычей природных ресурсов, отмечают региональные власти. Такие аппараты смогут помочь в противодействии браконьерству, а также в сборе научных данных о состоянии запасов и заполнении нерестилищ лососей в области.

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