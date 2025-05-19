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В мониторинге используют беспилотники. Фото пресс-службы МагаданНИРО

Дальневосточная наука оценит нерест сельди

Магаданские ученые приступили к наблюдениям за условиями нереста тихоокеанской сельди. Ситуация в этом году отличается от многолетней.

Специалисты Магаданского филиала ВНИРО начали ежегодные работы по исследованию нерестовых миграций тихоокеанской сельди, границ нерестилищ и условий нереста. Научная группа будет вести наблюдения в районе морского побережья и на модельном полигоне — в Ольской лагуне.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, в конце апреля — начале мая гонцы сельди уже начали отмечаться в уловах, однако акватория лагуны остается покрытой льдами. Нерестовые подходы тихоокеанской сельди к побережью Магаданской области ожидаются не ранее середины мая — по мере распаления льдов и повышения температуры воды. Обычно начало массового нерестового хода сельди приурочено к прогреву воды в прибрежной зоне до 2–3°С, а для нормального развития эмбрионов требуется температура не ниже 5–6°С.

По словам руководителя Магаданского филиала ВНИРО Евгения Метелёва, условия в 2025 г. отличаются от многолетних, прежде всего, большими ледовыми полями, кочующими по акватории Тауйской губы в зависимости от приливов-отливов и направления ветров. Южные ветра нагоняют в Тауйскую губу большое количество колотого льда, медленное таяние которого не способствует прогреву воды.

В ходе мониторинга ученые намерены продолжить исследования с применением беспилотных авиационных систем, выполнить оконтуривание и оценку площади нерестилищ сельди. Планируется оценить степень обыкрения субстратов и собрать информацию о биологических характеристиках нерестовой сельди. Результаты работ позволят специалистам сравнить параметры нереста сельди 2025 г. с данными прошлых лет и спрогнозировать величину будущих поколений.

Научная группа будет заниматься исследованиями по нерестовой сельди до конца мая.

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  • В мониторинге используют беспилотники. Фото пресс-службы МагаданНИРО
  • Научная группа будет вести наблюдения в районе морского побережья. Фото пресс-службы МагаданНИРО
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