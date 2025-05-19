Калининградским рыбакам помогут обновить суда

В Калининградской области проходит отбор заявок на возмещение части затрат, связанных со строительством и модернизацией рыбопромыслового флота. Обратиться за субсидией можно до 1 июня.

Отбор организует региональное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Как следует из объявления, претендовать на господдержку могут юрлица и индивидуальные предприниматели, выступающие заказчиками строительства и модернизации промысловых судов.

В текущем году на эти цели выделили 85 млн рублей.

Субсидии предоставляются в рамках проекта «Развитие рыбохозяйственного комплекса» госпрограммы Калининградской области «Сельское хозяйство и рыболовство». Результатом поддержки должно стать увеличение вылова в Балтийском море и его заливах.

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