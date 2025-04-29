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О планах по строительству судов губернатор Алексей БЕСПРОЗВАННЫХ рассказал на церемонии передачи заказчику траулера «Николай Нечай». Фото пресс-службы правительства Калининградской области. CC BY 4.0

Калининградская область содействует рыбакам в строительстве флота

В Калининградской области планируют построить до 2029 г. не менее трех рыболовных судов, заявил глава региона Алексей Беспрозванных. Предполагается, что объем инвестиций составит порядка 3 млрд рублей.

О планах по строительству рыбацкого флота губернатор рассказал на церемонии передачи заказчику — компании «Марфиш» — траулера «Николай Нечай» после глубокой модернизации, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства области.

«С точки зрения дальнейшего плана до 2029 года нам нужно построить как минимум три новых судна. Объем инвестиций составит порядка 3 млрд рублей», — отметил Алексей Беспрозванных.

Напомним, в декабре пошлого года губернатор поделился планами по строительству на местных верфях шести малотоннажных промысловых судов для предприятий региона.

Для помощи рыбакам предполагается использовать господдержку. В случае с траулером «Николай Нечай» из 470 млн рублей, инвестированных в глубокую модернизацию, 300 млн рублей составил целевой заем, предоставленный Центром поддержки предпринимательства Калининградской области (он входит в инфраструктуру регионального правительства).

По данным Российского морского регистра судоходства, в январе 2020 г. компания «Марфиш» приобрела рыболовное судно «Залесье», которое сразу поставили на модернизацию. Была заменена значительная часть корпусных конструкций и большинство судовых механизмов и систем, что повысило экономические показатели: уменьшился расход топлива, увеличились объем и скорость добычи и выгрузки улова.

Траулеру дали имя в честь Николая Нечая — создателя и в течение долгого времени руководителя компании. Судно предназначено для добычи мелкосельдевых видов рыб и транспортировки уловов в охлаждаемом трюме. Общий объем наливных танков составляет 200 кубометров, проектом предусмотрено освоение до 1 тыс. тонн рыбы в месяц.

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  • О планах по строительству судов губернатор Алексей БЕСПРОЗВАННЫХ рассказал на церемонии передачи заказчику траулера «Николай Нечай». Фото пресс-службы правительства Калининградской области. CC BY 4.0
  • В процессе модернизации заменили значительную часть корпусных конструкций и большинство судовых механизмов, что повысило экономические показатели. Фото пресс-службы правительства Калининградской области. CC BY 4.0
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