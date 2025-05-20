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В этом году рекомендованный вылов лососей для Чукотки составляет 1,3 тыс. тонн

Чукотка установила сроки и объемы для добычи лососей

Решения по организации добычи лососей приняли в Чукотском автономном округе. В этом году рекомендованный вылов для региона составляет 1,3 тыс. тонн.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Чукотском автономном округе определила сроки вылова тихоокеанских лососей. Решение принято для промышленного, любительского и традиционного рыболовства.

Рыбалка в Западно-Беринговоморской зоне откроется с 1 июня, исключение сделано для Мейныпильгынской озерно-речной системы. В остальных районах путина разрешена с 1 июля.

Комиссия также установила запрет на традиционное и любительское рыболовство всех видов водных биоресурсов на лососевых нерестилищах с 1 июня по 1 ноября, сообщает корреспондент Fishnews.

Также определены периоды пропуска производителей на нерестилища. В Анадрыском лимане, в горле реки Анадырь, в заливах Канчалан, Онемен, заливе Малый Онемен, в Канчаланском лимане, реках Анадырь, Великая, Канчалан и впадающих в них притоках пропускать рыбу будут еженедельно, с понедельника по четверг — для традиционного рыболовства, и с понедельника по пятницу — для любительского.

В этом году в ЧАО прогнозируется вылов 346 тонн горбуши, 498,8 тонны кеты, 455,4 тонны нерки.

Комиссия установила объемы для разных видов рыболовства.

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