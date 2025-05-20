Грузия взяла на себя обязательства по рыбацким субсидиям

Соглашение Всемирной торговой организации о запрете вредоносных субсидий в рыболовстве ратифицировала Грузия. Ее заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе передал гендиректору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале соответствующий документ.

На торжественной церемонии Нгози Оконджо-Ивеала поблагодарила Грузию за важный шаг. «Вместе мы усилим наш вклад в устойчивое использование океанов — ради людей и ради планеты», — подчеркнула генеральный директор Всемирной торговой организации.

В свою очередь Геннадий Арвеладзе отметил, что Грузия последовательно выполняет все обязательства в рамках ВТО и передача документа о принятии соглашения — очередное подтверждение приверженности страны принципам ответственного и устойчивого использования морских ресурсов.

Также заместитель министра заявил о готовности Грузии к дальнейшему взаимодействию для эффективной реализации соглашения.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всемирной торговой организации, Грузия стала 98-м членом ВТО, официально присоединившимся к соглашению. Для его вступления в силу осталось заручиться поддержкой всего 13 государств.

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