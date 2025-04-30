К соглашению о рыбацких субсидиях присоединился Бахрейн

Бахрейн передал Всемирной торговой ассоциации документ о ратификации королевством соглашения по запрету вредоносных рыболовных субсидий. Это государство стало 87-м участником договора.

Посол Бахрейна Абдулла Абдуллатиф Абдулла на официальной церемонии вручил документ генеральному директору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале.

Она подчеркнула, что принятие соглашения демонстрирует стремление Бахрейна к сохранению морских экосистем и поддержанию устойчивых средств к существованию для миллионов людей.

Посол, в свою очередь, отметил, что королевство придает особое значение охране океанов и честному управлению мировым рыболовством. Кроме того, обратил внимание Абдулла Абдуллатиф Абдулла, принятие соглашения соответствует целям «Экономического видения Бахрейна 2030» (Bahrain Economic Vision 2030), направленным на устойчивое развитие и диверсификацию экономики.

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу ВТО, теперь для вступления соглашения в силу необходима его ратификация всего 14 участниками Всемирной торговой организации.

Читайте также: Молдавия приняла соглашение ВТО о запрете вредных субсидий

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews