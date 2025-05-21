Инна Санникова: Молодежи нужен оригинальный и в то же время понятный продукт

Привлечь внимание молодежной аудитории к категории рыбных консервов помогают создание необычного продукта, упаковка и интересные форматы продвижения, рассказала генеральный директор компании «Дальпромрыба» Инна Санникова.

Какие решения позволяют повысить популярность рыбной продукции у молодежи? Своим опытом на площадке проекта «Сильная переработка — гордость отрасли» поделилась «Дальпромрыба». Компания выпускает различные виды рыбных консервов, в том числе продукцию из тунца под брендом «Магуро».

Рыбные консервы — категория традиционная, и для того чтобы вызвать интерес молодежной аудитории, важно предложить оригинальный продукт, отметила директор компании Инна Санникова. Так, в линейке бренда «Магуро» есть заправка из тунца «Нисуаз», заправка из тунца «По-мексикански», филе тунца в соусе том ям и другие необычные сочетания и вкусы.

Заработать доверие молодых потребителей помогает упаковка. «Молодежь любит, чтобы все было понятно и прозрачно, — обратила внимание собеседница Fishnews. — Мы фокусируемся на привлечении молодежной аудитории продукцией из тунца и выпускаем ее в стеклянной банке. Такая упаковка позволяет видеть: что вы покупаете».

Часть стратегии — рассказывать потребителям, что и как можно приготовить с тунцом. Бренд предлагает простые и понятные рецепты модных блюд. Здесь необходимо учитывать, что молодые люди, как правило, не готовы тратить много времени на готовку. И в этом, кстати, преимущество рыбной продукции, готовой к употреблению, отметила Инна Санникова. Компания уже некоторое время использует слоган: «Готовь как гуру! С тунцом Магуро!».

Задача — «поймать» какой-то важный для поколения вопрос и предложить решение, которое закроет потребность и увеличит количество потребителей рыбной продукции.

«Один из вопросов, который всегда волнует молодежь: «Как есть вкусно, много и без вреда для фигуры?». Наш бренд отвечает на эту потребность вкусным и полезным белковым продуктом — тунец не содержит жиров и углеводов, а в 100 г продукта содержится 20 г белка», — прокомментировала руководитель компании.

И конечно, для того чтобы привлечь внимание к продукту молодежной аудитории, необходимо использовать популярные каналы коммуникации: «Телеграм», «VK», «VK Видео». Взаимодействовать через известных среди молодежи лидеров мнений, блогеров. Инна Санникова привела в качестве примера участие с продуктами компании в обзорах компьютерных игр: таким образом «Дальпромрыба» рассказывала о шпротах. Коммуникативная активность получила отличный отклик.

В целом чем активнее производители будут показывать и рассказывать молодежной аудитории, что рыбная продукция — это вкусно, модно, полезно, просто и здорово, тем больше будут возможности рынка, уверена руководитель компании.

Напомним, для того чтобы рассказать, чем сегодня живет российская рыбоперерабатывающая отрасль, Fishnews запустил в 2024 г. специальный проект «Сильная переработка — гордость отрасли». Также в специальной рубрике «Рыба для россиян» мы собираем всю информацию о решениях для повышения потребления рыбной продукции в стране.

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