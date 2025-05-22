Для пополнения рыбных запасов обновили правила

Организацию искусственного воспроизводства водных биоресурсов с 1 сентября будут регулировать новые правила. Такой документ выпустило правительство.

Новые правила организации искусственного воспроизводства водных биоресурсов утверждены постановлением правительства от 19 мая 2025 г. № 683, сообщает корреспондент Fishnews. Этот документ с осени придет на смену постановлению от 12 февраля 2014 г. № 99, которое сейчас регулирует работу по пополнению рыбных запасов.

Обновленные правила, например, устанавливают возможность направления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заявлений на искусственное воспроизводство через портал госуслуг.

В прошлом году, по данным Росрыболовства, в рамках искусственного воспроизводства в водные объекты выпустили свыше 3 млрд личинок и молоди. Выпускаются лососи, осетровые, сиговые и другие виды рыб. Также предприятия в России занимаются аквакультурой в рамках товарного выращивания.

Читайте также: Регулятор конкретизирует список видов для племенной работы

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews