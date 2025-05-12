Регулятор конкретизирует список видов для племенной работы

Минсельхоз обновляет перечень видов и пород животных, используемых для племенного разведения. В списке представлены карповые, осетровые, лососевые, растительноядные и некоторые другие рыбы.

Новый перечень видов и пород для разведения племенных животных, утвержденный приказом Минсельхоза, с 1 сентября 2025 г. придет на смену действующему сейчас документу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новой версии перечня приводятся не только русские и латинские названия видов животных, но и наименования пород (либо указание на одомашненную форму), типов и кроссов линий.

Например, в перечень включено 17 пород карпа, а также 3 типа и 5 кроссов, а для радужной форели указано 9 пород. Также в списке присутствуют белый и черный амуры, африканский клариевый сом, белуга, бестер, веслонос, калуга, русский и сибирский осетры, пелядь, стерлядь, нильская тиляпия, белый и пестрый толстолобики.

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