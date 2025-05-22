Ученые оценили биоразнообразие вод Мозамбика

Отечественное судно «Атлантида» завершило научные исследования в экономзоне Мозамбика. Участники экспедиции собрали данные для оценки рыбных запасов и изучения биологических характеристик рыб и беспозвоночных.

Донная съемка для оценки биомассы демерсальных водных биоресурсов в исключительной экономической зоне Мозамбика стала самой продолжительной за время Большой африканской экспедиции. Работы велись с 22 марта по 10 мая и заняли 50 судо-суток. Совместно с российскими специалистами Атлантического филиала ВНИРО в исследованиях принимали участие сотрудники Института океанографии Мозамбика.

Помимо учетной траловой съемки группа собрала данные для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных видов рыб и беспозвоночных.

В ходе рейса ученые идентифицировали 611 видов рыб и 257 видов беспозвоночных. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в водах Мозамбика наблюдалось самое высокое разнообразие биоресурсов по сравнению со странами Западной Африки, где уже проводились исследования.

При этом видовой состав и распределение морских обитателей сильно отличались в зависимости от района исследований и глубины облова. В уловах встречались обыкновенная рыба-сабля, лессепсийская заурида, серая короткошипая акула, полорылы, индийский кубоглав, большеротая аргентина Милдред, индийская сигарная ставрида, полимиксия Бернда, типовой зенион, королевский эсколар и другие виды рыб. Ракообразные были представлены преимущественно в глубоководных стратах.

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