Новости
Российское судно «Атлантида» завершило научные исследования в экономзоне Мозамбика. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Ученые оценили биоразнообразие вод Мозамбика

Отечественное судно «Атлантида» завершило научные исследования в экономзоне Мозамбика. Участники экспедиции собрали данные для оценки рыбных запасов и изучения биологических характеристик рыб и беспозвоночных.

Донная съемка для оценки биомассы демерсальных водных биоресурсов в исключительной экономической зоне Мозамбика стала самой продолжительной за время Большой африканской экспедиции. Работы велись с 22 марта по 10 мая и заняли 50 судо-суток. Совместно с российскими специалистами Атлантического филиала ВНИРО в исследованиях принимали участие сотрудники Института океанографии Мозамбика.

Помимо учетной траловой съемки группа собрала данные для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава демерсальных видов рыб и беспозвоночных.

В ходе рейса ученые идентифицировали 611 видов рыб и 257 видов беспозвоночных. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в водах Мозамбика наблюдалось самое высокое разнообразие биоресурсов по сравнению со странами Западной Африки, где уже проводились исследования.

При этом видовой состав и распределение морских обитателей сильно отличались в зависимости от района исследований и глубины облова. В уловах встречались обыкновенная рыба-сабля, лессепсийская заурида, серая короткошипая акула, полорылы, индийский кубоглав, большеротая аргентина Милдред, индийская сигарная ставрида, полимиксия Бернда, типовой зенион, королевский эсколар и другие виды рыб. Ракообразные были представлены преимущественно в глубоководных стратах.

Читайте также: Российскому промыслу обрисовали перспективы в водах Марокко и Мавритании

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Российское судно «Атлантида» завершило научные исследования в экономзоне Мозамбика. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • В водах Мозамбика наблюдалось самое высокое разнообразие биоресурсов по сравнению со странами Западной Африки, где уже проводились исследования. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Совместно с российскими специалистами Атлантического филиала ВНИРО в исследованиях принимали участие сотрудники Института океанографии Мозамбика. Фото пресс-службы АтлантНИРО
    •
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

    Эдуард КЛИМОВ

    Всё, о чем мы пишем, конвертируется в деньги

    Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

    Зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Игорь ЗУБАРЕВ

    Сохранение биоресурсов и тонкая донастройка нормативной документации — ключевые моменты для отраслевого законодательства

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Идем на Восток. Как СЗРК адаптируется к новым вызовам

    Руководитель АНО «Рыбаки Сахалина» Любовь СТРИМЖА

    Руководитель АНО «Рыбаки Сахалина»

    Любовь СТРИМЖА

    Мы хотим развивать рыболовный туризм в России

    Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНОВА

    Министр АПК и торговли Архангельской области

    Ирина БАЖАНОВА

    Предлагаем поддержать градообразующие предприятия

    Депутат Законодательной Думы Хабаровского края, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга БУЛКОВА

    Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

    Ольга БУЛКОВА

    Будем сопровождать каждое предприятие при перезаключении договоров

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Треску Берингова моря нужно спасать радикальными мерами

    Генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

    Генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1»

    Александр САЙФУЛИН

    России необходимо возобновить глубоководные исследования

    Все материалы

    Крупным планом

    Семен Леонтьевич НИКОЛЕНКО проработал в Дальрыбе почти 30 лет. Фото из личного архива Виктора Николенко

    Семен Николенко: создававший рыбное хозяйство Дальнего Востока

    Добыча трески и пикши на Северном бассейне. Фото предоставлено АТФ

    Как помочь рыбакам Севера?

    На причалах и других объектах морского терминала Архангельского тралового флота работа кипит круглосуточно

    АТФ: Берег и море — в надежной связке

    На рыболовных участках ведется, в частности, добыча тихоокеанских лососей

    Производственный контроль открыл новые возможности и поставил новые вопросы

    События

    Буксир «Леонид Мехед»

    Владивостокский морской рыбный порт принял новый буксир

    Первая встреча «Рыбного клуба» в Москве собрала более 100 представителей всех секторов рыбного рынка

    «Рыбный клуб» положил начало диалогу экспертов

    Все события

    Продвигая рыбу

    Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

    Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

    Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

    От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex

    © 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
    www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
    Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов