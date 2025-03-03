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Судно «Атлантниро» выполняло съемки в рамках Большой африканской экспедиции. Фото пресс-службы ВНИРО

Российскому промыслу обрисовали перспективы в водах Марокко и Мавритании

Специалисты Атлантического филиала ВНИРО рассказали о рыбных запасах в акваториях Марокко и Мавритании. По итогам съемок ученые отметили хорошие перспективы для промысла западноафриканской ставриды и скумбрии.

В Атлантическом филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии на заседании ученого совета представили отчет по результатам рейса СТМ «Атлантниро» в рамках Большой африканской экспедиции. С сентября 2024 г. по январь 2025 г. специалисты провели четыре запланированных съемки в водах Марокко и Мавритании.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, судно прошло с акустическими измерениями более 7,5 тыс. миль, выполнено 371 траление, 332 комплексные гидрологические станции, более 9,5 тыс. гидрохимических определений, 369 притраловых гидрологических станций, 168 гидробиологических станций. Промерено более 84 тыс. рыб, проанализировано — более 7 тысяч. Взято 3670 отолитов в качестве проб на возраст.

Кроме сотрудников Атлантического филиала ВНИРО, в экспедиционных работах принимали участие специалисты из Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко и Института океанографических исследований и рыболовства Мавритании.

В сентябре — декабре 2024 г. Сенегало-Мавританский фронт (СМФ) в зоне Мавритании находился южнее среднемноголетних показателей. Миграция термического фронта на юг началось с августа, а максимальное отклонение на 1,5° широты (90 миль) наблюдалось в октябре и ноябре. Продолжается уменьшение площади прибрежного апвеллинга в зоне Марокко. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. она сократилась более чем в четыре раза.

На донной съемке в зоне Мавритании в уловах отмечалось преобладание стайных пелагических рыб. В ближайшие годы будет доминировать западноафриканская ставрида, считают ученые. Моллюски и ракообразные встретились в намного меньшем количестве.

«В целом не произошло уменьшения плотности заселения придонного слоя акватории гидробионтами. Основная часть биомасс демерсальных видов по-прежнему сосредоточена в центральной части шельфа между изобатами 50-200 м. Однако для современного состояния придонных ресурсов характерно преобладание видов, ранее не являвшихся целевыми для отечественного рыболовства. Увеличилась биомасса солнечника. Не претерпели заметных изменений биомассы морских карасей и зубанов», — сообщили во ВНИРО.

В зоне Марокко произошло уменьшение численности популяций европейской ставриды. Индексы пополнения сардины немного улучшились, но по-прежнему уступают индексам предыдущих поколений. Встречаемость западноафриканской ставриды оказалась ниже последних трех лет. Однако в уловах большинства учетных тралений преобладали особи длиной 11-17 см. В ближайшие годы они по мере подрастания должны пополнять промысловое стадо, отметили в институте.

«Есть неплохие перспективы для развития в ближайшее время промысла скумбрии, запас которой находится в устойчивом состоянии. В последние годы этому способствовало появление многочисленных генераций. Динамика вылова также не вызывает опасений», — обратили внимание специалисты.

На съемках пополнения в зоне Мавритании в уловах большинства учетных тралений преобладали западноафриканская ставрида и скумбрия. Это позволяет оптимистично оценивать перспективы промысла одних из наиболее ценных и востребованных объектов. Индекс 0-группы сардины во много раз превосходил индекс предыдущей съемки. По мнению ученых, есть надежда на улучшение условий промысла сардины в этом районе уже в ближайшие годы.

«Поскольку западноафриканская ставрида и атлантическая скумбрия совершают сезонные миграции между водами Мавритании и Марокко, можно рассчитывать на сохранение удовлетворительного состояния сырьевой базы и улучшения условий пелагического промысла в обоих районах. Однако в ближайшее время в ЦВА для пелагического тралового промысла и сохранения удовлетворительного состояния сырьевой базы предпочтительнее будет акватория к югу от мыса Кап-Блан в зоне Мавритании», — рассказали во ВНИРО.

По результатам обсуждения ученый совет счел рейсовое задание выполненным в полном объеме.

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