Лесото присоединилось к соглашению ВТО о субсидиях в рыболовстве

Лесото приняло соглашение Всемирной торговой организации о рыболовных субсидиях. Соответствующий документ постоянный представитель королевства при ВТО Циу Хатибе передал гендиректору организации Нгози Оконджо-Ивеале.

На церемонии Нгози Оконджо-Ивеала выразила признательность Лесото за приверженность целям ВТО и участие в продвижении одного из важнейших соглашений последних лет, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу организации.

В свою очередь Циу Хатибе отметил, что королевство, несмотря на отсутствие выхода к морю и собственных морских промыслов, осознает важность соглашения. Лесото поддерживает борьбу с вредоносными субсидиями, которые способствуют перелову и истощению рыбных запасов, подчеркнул он.

Королевство стало 99-м членом ВТО, присоединившимся к международному соглашению. Для вступления документа в силу осталось заручиться поддержкой всего 12 стран.

Читайте также: Грузия взяла на себя обязательства по рыбацким субсидиям

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews