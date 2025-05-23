Дальневосточные регионы освоили треть лимитов по корюшке

Вылов азиатской зубастой корюшки на Дальнем Востоке, по данным ВНИРО, превысил 2,5 тыс. тонн. Более 40% этого объема обеспечили рыбаки Хабаровского края, в промысле также активно участвуют Сахалин и Камчатка.

По состоянию на 22 мая в Дальневосточном бассейне добыто 2526,5 тонны азиатской зубастой корюшки (34,4% от прогнозируемого вылова). Основной вклад в этот объем вносит промышленное рыболовство — 2377,4 тонны. В рамках традиционного промысла освоено 143,6 тонны корюшки, еще 5,5 тонны поймано при любительском рыболовстве.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, лидирует среди регионов Хабаровский край — 1049,5 тонны, второе и третье места делят Камчатский край — 739,8 тонны — и Сахалинская область — 737,3 тонны.

Промысел корюшки в основном ведется на восточном побережье Сахалина, в реке Амур и Амурском лимане, на западном побережье Камчатки (Камчатско-Курильская подзона).

Традиционное рыболовство осуществляется преимущественно на Камчатке, где добыто 123,5 тонны корюшки, а рыбаки-любители наиболее активны в Хабаровском крае — 4,6 тонны.

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