Речные участки в Ярославской области собираются закрепить под рыбоводство
В Ярославской области на аукцион выставили два участка для индустриальной аквакультуры на реке Соть. Заявки можно подать до 23 июня.
Организатором торгов выступает Московско-Окское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки расположены в Даниловском муниципальном округе.
Площадь разыгрываемых РВУ — 0,21 га и 0,26 га. Начальные цены лотов составляют 1680 и 2080 рублей соответственно.
Подвести итоги торгов планируется 27 июня в Москве. С победителями заключат договоры сроком на 25 лет.
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