Реестр бункеровщиков прописали в законе

Президент подписал федеральный закон о ведении реестра поставщиков бункерного топлива. Полномочиями по его ведению наделяется Росморречфлот.

Сведения о поставщиках бункерного топлива подлежат внесению в специальный реестр — такое положение закрепил новый федеральный закон — от 23 мая 2025 г. № 112.

Как сообщает корреспондент Fishnews, закон о морских портах дополняется терминами, связанными с морской бункеровкой. Также в закон включается новая статья, посвященная реестру поставщиков бункерного топлива.

Предусмотрено, что такой реестр ведется для учета информации о поставщиках бункерного топлива, а также сведений о морских портах, в которых осуществляется бункеровка, и используемых для такого снабжения судах.

Вести реестр будет Россморречфлот в электронной форме. Порядок формирования и ведения реестра должен утвердить Минтранс.

Сведения реестра Росморречфлот должен размещать на своем сайте, такая информация должна быть открытой и общедоступной.

«Ведение Реестра поставщиков бункерного топлива осуществляется в целях выполнения Российской Федерацией пункта 9.1 правила 18 Приложения VI к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней», — говорилось в пояснительной записке к проекту закона.

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