Для добычи «краснокнижных» видов приняли новые правила

Правительство утвердило новые правила вылова «краснокнижных» видов водных биоресурсов. Добывать такие объекты можно только в исключительных случаях и без ущерба для естественных популяций.

С 1 сентября 2025 г. вступят в силу обновленные правила добычи редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов. Вылов таких видов допускается в исключительных случаях в целях мониторинга, сохранения запасов, искусственного воспроизводства или акклиматизации, а также для нужд коренных малочисленных народов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для видов водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России, разрешения на добычу выдает Росприроднадзор. Для видов, включенных в Красные книги субъектов Федерации, разрешения на промысел оформляют территориальные органы Росрыболовства.

При этом сроки и способы добычи водных биоресурсов должны не наносить ущерба естественным популяциям и среде их обитания, а орудия добычи — обеспечивать избирательность действия.

В новой редакции правил также указано, что особенности вылова морских млекопитающих определяются отдельным постановлением правительства.

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