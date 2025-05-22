Правительство определило, где и когда можно содержать опасных морских обитателей

Правительство утвердило исключения из запрета по содержанию определенных животных. Эти правила распространяются в том числе на акул, китообразных, тюленей и некоторых других морских обитателей.

Напомним, что в мае правительство утвердило новый список животных, запрещенных к содержанию. В перечне остаются китообразные, тюлени, морж, электрические скаты и угорь и некоторые другие морские обитатели. Запрет установлен, чтобы избежать угрозы от этих животных для людей, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом ограничения не распространяются, например, на содержание в зоопарках, цирках, океанариумах.

Теперь постановлением от 19 мая 2025 г. № 681 правительство утвердило еще ряд случаев, когда запрет не действует. Это, например, временное содержание пострадавших животных до передачи в приюты, питомники, места, где осуществляется реабилитация и реинтродукция диких представителей фауны. Причем в жилых помещениях такая передержка не допускается. Также в числе исключений — содержание в организациях, которые занимаются разведением животных для сохранения генофонда.

Постановление, как и новый список животных, вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

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