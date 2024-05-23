Мормлеков будут отлавливать по новым правилам

Правительство установило особенности вылова морских млекопитающих — с 1 сентября вводится новое регулирование добычи таких животных для учебных и культурно-просветительских целей.

Правила отлова морских млекопитающих утверждены постановлением правительства от 18 мая 2024 г. № 624. Новый документ вступит в силу с 1 сентября 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Соответственно, утратят силу утвержденные еще в 2000 г. правила отлова и транспортировки китообразных для научно-исследовательских, культурно-просветительных и иных непромысловых целей.

При этом, например, по-прежнему будет оговариваться, что запрещено облавливать группы китообразных, где замечен детеныш или детеныши с самками, самки с явными признаками беременности.

Также предусмотрено присутствие ветеринарного специалиста при добыче китообразных — чтобы животное испытывало меньше стресса и при необходимости можно было оказать срочную помощь.

Напомним, что с 1 сентября 2024 г. вступает в силу новая статья федерального закона о рыболовстве, посвященная добыче морских млекопитающих. Запрещается вылов этих животных в зрелищно-развлекательных целях. Добыча в учебных и культурно-просветительских целях допускается только на основании решения профильной правкомиссии.

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