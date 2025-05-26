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Специалисты АзНИИРХ провели комплексную океанографическую съемку в Азовском море. Фото пресс-службы ВНИРО

Специалисты АзНИИРХ исследуют экосистему Азовского моря

Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО провели комплексную океанографическую съемку в Азовском море. Исследования охватили в том числе прибрежные районы Северного Приазовья, которые ранее были недоступны отечественным специалистам.

Специализированный гидрологический рейс выполнило исследовательское судно «Олег Бетин». Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, экспедиция стала знаковой, так как с 2013 г. в весенний сезон подобные исследования в этой акватории не проводились.

Целью работ был мониторинг среды обитания водных биоресурсов Азовского моря весной. Участие в экспедиции приняли сотрудники гидрологического, гидробиологического и ихтиологического подразделений АзНИИРХ.

Гидрологический мониторинг включал изучение температуры, солености, волнения, цвета, прозрачности воды, скорости и направления течения. Также специалисты взяли пробы воды для анализа концентраций общих форм азота и фосфора и последующего расчета трофности водоема. Гидробиологические исследования включали отбор проб зоопланктона. Эти данные позволят определить состояние кормовой базы Азовского моря до начала нереста весенне-нерестующих видов рыб.

В первой половине рейса преобладало маловетрие — это способствовало развитию условий, близких к штилевым при исследовании центральной части моря. Во второй части экспедиции при изучении Таганрогского залива преобладали ветры южного и юго-западного направлений скоростью от 1 до 11 м/с (при порывах до 15 м/с). В период работ 24 апреля наблюдался туман. Температура воздуха колебалась в интервале 6,2-19,5ºС. Резкие перепады температуры воздуха способствовали формированию значительной температурной стратификации поверхностного слоя Азовского моря, где температура воды варьировала в пределах от 11,6ºС (центральная часть моря) до 16,5ºС (Таганрогский залив).

В соответствии с ветровыми и термическим режимами отмечалась и значительная вариабельность прозрачности воды, изменяющейся от 0,3 м в Таганрогском заливе до 8,5 м в северо-западной части моря.

Собранные материалы отправлены на обработку и анализ в профильные лаборатории АзНИИРХ. Результаты позволят получить более объективные и полные данные о среде обитания гидробионтов и о текущем состоянии экосистемы Азовского моря.

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  • Специалисты АзНИИРХ провели комплексную океанографическую съемку в Азовском море. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Отбор проб. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Ученые также собирали данные о погоде. Фото пресс-службы ВНИРО
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