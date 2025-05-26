Итоги весеннего промысла в Нижнем Поволжье подвела наука

В Астраханской области за весеннюю путину добыли приблизительно 15 тыс. тонн рыбы, приводит статистику ВНИРО. По данным института, в Каспийском море и авандельте Волги освоили примерно 8 тыс. тонн, а в самой реке и ее водотоках — 7 тыс. тонн.

Весенняя путина в авандельте Волги из-за ледовых условий стартовала в конце февраля — начале марта. С первой-второй декады марта промысел стали осуществлять и на водных объектах дельты реки.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, основными объектами добычи в начале путины была ранненерестующая щука, составлявшая более 20% в общем вылове речных и полупроходных рыб, и карась, лидирующий в уловах рыб пресноводного комплекса. Благодаря увеличившейся численности популяции сазана, его доля в освоении возросла до 10%. В апреле и мае в авандельте и дельте Волги в уловах преобладал лещ, составлявший до 60-70% в уловах.

Из прочих видов на хорошем уровне в Волге и ее водотоках освоен рекомендованный вылов по жереху и густере — примерно 30%, отмечают ученые. Освоение карася, хотя это и очень многочисленный вид, невелико: около 12%. Причина — низкая ликвидность, рыбаки предпочли осваивать более ценную рыбу.

В рамках выполнения госзадания весной Волжско-Каспийский филиал ВНИРО осуществлял комплексные работы на научно-исследовательских судах и в ходе выездов автотранспортом. Специалисты мониторили качественную и количественную структуру производителей проходных, полупроходных и речных рыб, интенсивность их промысла, величину прилова, динамику миграций на местах добычи в раскатной части Северного Каспия и на рыболовных участках на внутренних водных объектах, на рыбоприемных пунктах.

Проводился полный биологический анализ, и выполнены промеры тысяч экземпляров промысловых видов — леща, сома, сазана, судака, щуки, воблы, карася, красноперки, жереха, окуня и других.

Непосредственно на участках промысла специалисты провели паразитологические исследования половозрелых особей леща, сома, окуня, судака, щуки, сазана, красноперки, карася и густеры.

Полученный обширный материал доставили в филиал. Эти данные используют для расчета численности, биомассы, определения общего допустимого улова и рекомендованного вылова.

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