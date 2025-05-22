Астрахань озабочена проблемами рыбьего «населения»

В Астраханской области купируют последствия слабого весеннего паводка, чтобы избежать ущерба рыбным запасам. Также в регионе обсуждают дальнейшие меры по восстановлению популяции воблы.

Эти вопросы разобрали на заседании под руководством губернатора Игоря Бабушкина, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Половодье

Весенний паводок, начавшийся в регионе 29 апреля, оказалось маловодным из-за теплой зимы с малым количеством осадков в верховьях Волги. Областная служба природопользования и охраны окружающей среды совместно с Волжско-Каспийским филиалом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КаспНИРХ) разработали стратегию рационального использования воды.

В итоге Росводресуры изменили первоначальный сценарий весеннего половодья в пользу Астраханской области. Рыбохозяйственную полку удалось продлить до 26 мая, чтобы рыба успела отнереститься.

В связи с нерестом с 16 мая до 20 июня в регионе введен повсеместный запрет на вылов, за исключением водных объектов в пределах административных границ населенных пунктов. Но и здесь продолжают действовать ограничения на орудия лова и суточную норму добычи — не более 10 кг на человека.

Вобла

В этом году продлен запрет на добычу воблы. Если в прошлом году было предусмотрено десятидневное «окошко» , то сейчас до конца 2025 г. действует полный запрет на промышленный и любительский вылов воблы. За последнее десятилетие численность ее популяции сократилась в 2,5 раза, ограничительные меры призваны восполнить запасы.

По мнению губернатора Игоря Бабушкина, важно оценить эффект от запрета и рассмотреть возможность его продления на ближайшие годы.

Как отметили в пресс-службе, ограничения уже дают плоды. По словам руководителя КаспНИРХ Анатолия Богачева, за год средний размер воблы увеличился с 14,7 до 17,8 см. А запрет на мелкоячейные неводы в сложившихся условиях половодья способствовал пропуску большего числа производителей как воблы, так и других видов рыб к местам нереста.

Ограничения по любительской рыбалке существенно не отразились на росте туристического потока. Как сообщила заместитель председателя правительства области — министр экономического развития региона Элина Полянская, в последние годы гости Нижнего Поволжья региона уделяют больше внимания экологическому, культурному, гастрономическому и познавательному туризму.

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