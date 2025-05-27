Участки для промысла на Камчатке вновь выставили на аукцион

Пять рыболовных участков для промысла в Камчатском крае, которые не ушли в ходе первых двух аукционов, выставили на новые торги. Начало процедуры запланировано на 11 июня.

На аукцион вновь отправились пять рыболовных участков на Камчатке:

— участок в Пенжинской губе (Пенжинский район) с начальной стоимостью более 112,8 млн рублей,

— участок на реке Таловка (Пенжинский район) со стартовой ценой более 36,7 млн рублей,

— участок в Охотском море (Тигильский округ), начальная цена — более 171,4 млн рублей,

— участок в Охотском море (Тигильский округ) со стартовой ценой более 171,4 млн рублей,

— участок в Охотском море (Соболевский район), начальная цена — свыше 322,5 млн рублей.

При добыче анадромных видов рыб пользователям нужно будет также заключить и выполнять соглашение об участии в социально-экономическом развитии территории — этого требуют новые правила.

Ранее эти участки уже выставляли на торги, однако заявок на участие не поступило и аукционы признали несостоявшимися.

Прием заявок на участие в торгах завершится 9 июня по камчатскому времени.

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