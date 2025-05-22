Совет Федерации остался доволен изменениями по плате за рыболовные участки

Принятое в конце апреля постановление правительства по плате за рыболовные участки учло все предложения Совета Федерации, заявил председатель профильного комитета Александр Двойных. При этом он добавил, что рыбакам надо дать «достаточно времени» на переоформление.

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных доложил на заседании верхней палаты парламента о работе по рыболовным участкам, сообщает корреспондент Fishnews.

«По поручению руководства палаты комитет обеспечил учет интересов прибрежных регионов и мнения рыбацкого сообщества при формировании механизма платы за заключение нового договора пользования рыболовным участком», — заявил сенатор.

Он отметил, что отказ от коэффициента-дефлятора при определении расчетной ставки сбора за водные биоресурсы сэкономит добытчикам более 20 млрд рублей, корректирующий коэффициент для участков любительской рыбалки снизит возможную сумму платы в 4 раза.

При этом парламентарий обозначил и тему со сроками кампании по перезакреплению рыболовных участков. Законопроект о единовременном перезаключении договоров, напомним, находится на рассмотрении Госдумы, но еще не прошел второе чтение.

«Для обеспечения полноты регулирования этого важнейшего этапа развития рыбохозяйственного комплекса нам осталось законодательно установить предельный срок переоформления договора. Это очень важно. Мы должны дать рыбакам достаточно времени, чтобы привлечь необходимые средства и спокойно переоформить договоры. Письма от прибрежных регионов в нашем комитете имеются, сенаторы направили в Государственную Думу соответствующие поправки», — сказал Александр Двойных.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание, что профильный комитет системно работает по вопросу рыболовных участков с заинтересованными регионами и сенаторами.

Изменения в правила расчета и взимания платы за перезакрепление рыболовных участков без торгов были приняты в апреле. Участники опроса Fishnews отмечали, что поправки обеспечат некоторое послабление для пользователей РЛУ, но небольшое.

Читайте также: Решение на перспективу: в регионах ожидают ясности по срокам переоформления участков

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews