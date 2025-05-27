Флот вернулся на иваси

Дальневосточные рыбаки возобновили лов сардины-иваси и скумбрии у Южных Курил. Суммарный вылов пелагических объектов промысла на 25 мая превысил 22,5 тыс. тонн.

В этом году российские суда приступили к добыче сардины-иваси и скумбрии с 8 мая. На минувшей неделе четыре крупнотоннажных судна с пелагическими тралами вели промысел в открытых водах на восточном участке Южно-Курильской зоны у границы экономзоны РФ на перепаде температуры поверхности океана 7–10°С.

По данным Тихоокеанского филиала ВНИРО, уловы сардины держатся на высоком уровне, сообщает корреспондент Fishnews. Средний вылов на судо-сутки составил 412 тонн, суммарный вылов за неделю — 10,291 тыс. тонн. Нарастающий вылов иваси на 25 мая достиг 22,521 тыс. тонн.

Уловы скумбрии низкие. Средний вылов на судо-сутки лова составил всего 1,9 тонны, вылов за неделю — 34 тонны. За весь период промысла добыто 89 тонн скумбрии.

В открытых водах на лове пелагических объектов также работают от 70 до 100 иностранных судов, предположительно под флагом КНР.

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