Приморье отчиталось о поддержке рыбопереработчиков и аквафермеров

В Приморском крае в рамках региональной госпрограммы развития рыбного хозяйства предприятиям за 2024 г. выделили 19,2 млн рублей субсидий из краевого бюджета.

В общей сложности господдержка оказана четырем предприятиям, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на отчет регионального правительства за прошедший год.

В частности, 18,7 млн рублей субсидий выделили на возмещение части затрат по приобретению новой техники и оборудования для рыбопереработки. Еще 0,5 млн рублей — на закупки новой техники и оборудования для аквакультуры.

Читайте также: Минтай и треска выходят на госзакупки для медучреждений Приморья

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews