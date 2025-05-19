Минтай и треска выходят на госзакупки для медучреждений Приморья

С 19 по 29 мая власти Приморского края проведут сбор заявок медицинских учреждений региона на поставку продуктов питания. В перечень госзакупок будут включены потрошеные минтай, треска и филе минтая. Аукционы на поставку рыбопродукции в госучреждения региона запланирован на начало июня.

«Рассчитываем на интерес со стороны как трейдеров, так и рыбопромышленных компаний, готовых поставлять свою продукции в медицинские учреждения Приморья», — заявил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Он отметил, что госзакупки — один самых эффективных инструментов стимулирования спроса на рыбопродукцию. АДМ активно работает с госорганами по развитию этого направления. Так, в марте ассоциация направил свои предложения губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, сообщили Fishnews в пресс-службе объединения.

«Сейчас в Приморье на постоянной основе минтай закупают медучреждения, но небольшими партиями с обязательной геопривязкой поставщика к местонахождению самого медцентра, что сужает круг компаний, способных осуществлять поставки. Вместе с тем, если нам совместно с властями региона удастся наладить механизм таких поставок, привлечь больше трейдеров и рыбаков к подобным госзакупкам, это может быть стать стимулом для реализации предложений бизнеса по развитию потребления в крае и снижению цены на рыбопродукцию для госучреждений Приморского края», — считает Алексей Буглак.

«Напомним, поставки минтая — самой массовой рыбы России — на внутренний рынок неуклонно растут. Однако в ритейле и HoReCa они ограничены не только реальным спросом, но и «конкуренцией» минтая с другими видами рыбы и животного белка. Госзакупки при этом способны обеспечить дополнительный спрос, а также стимулировать развитие культуры потребления минтая и способствовать реальному росту потребления рыбы в стране», — отметили в пресс-службе.

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