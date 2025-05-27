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Майское зарыбление гибридом. Фото пресс-службы Тюменского филиала ВНИРО

Для рыбоводов Западной Сибири тестируют новый гибрид

Ученые Тюменского филиала ВНИРО в этом сезоне проведут экспериментальную промышленную апробацию гибрида мукнела (муксун + нельма). Он уже зарыблен в водоемы юга региона для выращивания в летний период.

«Каждые две–три недели мы будем проводить контрольные обловы, оценивать продукционные показатели выращиваемых гибридов: выживаемость и темпы линейного и весового роста. Кроме того, нам важно фиксировать и условия обитания, для этого будем исследовать кормовую базу и воду на различные гидрохимические показатели, обязательно контролируя уровень насыщения воды кислородом», — рассказал заведующий лабораторией аквакультуры Тюменского филиала ВНИРО Павел Шаврин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в это время года кормовая база водоемов еще недостаточно развита, поэтому личинку распределили по разным участкам озера, чтобы она быстрее перешла на естественное питание. С прогреванием воды начнется активное развитие зообентоса, фито- и зоопланктона, что положительно скажется на росте молоди и выживаемости будущей рыбы.

Пастбищное рыбоводство — малозатратная и самая подходящая форма аквакультуры в Западной Сибири, отмечают в институте. Основные объекты выращивания в озерах — пелядь и ее гибриды. За один рыбоводный сезон от личинок можно вырастить товарных сеголетков навеской до 150 г.

«Экспериментальное зарыбление мукнела является продолжением системной работы Тюменского филиала ВНИРО по выведению новых продуктивных гибридов пеляди для товарной аквакультуры Западной Сибири, — обратила внимание заместитель руководителя Тюменского филиала ВНИРО Яна Капустина. — В 2022 году мы начали эту работу комплексно, наша группа инновационных разработок провела 36 вариантов скрещиваний, чтобы подобрать наиболее перспективные гибриды. И сейчас поступательно мы эти гибриды внедряем в пастбищную аквакультуру региона».

В прошлом году в озерах юга Тюменской области успешно апробацию в промышленном масштабе прошел гибрид пелнел (пелядь + нельма). За счет более расширенного спектра питания по сравнению с родительскими формами пелнел показал прирост в массе на 48%.

«У Тюменского филиала ВНИРО есть собственное ремонтно-маточное стадо сиговых рыб, видовой состав которого позволяет сделать любой гибрид и подстроиться под запросы рыбопромышленников», — подчеркнул заместитель директора института — руководитель филиала Евгений Даринов.

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Fishnews

  • Майское зарыбление гибридом. Фото пресс-службы Тюменского филиала ВНИРО
  • Личинку заселили в озера на юге региона. Фото пресс-службы Тюменского филиала ВНИРО
  • Каждые две–три недели ученые будут оценивать продукционные показатели выращиваемых гибридов. Фото пресс-службы Тюменского филиала ВНИРО
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