Ученые вывели для рыбоводов продуктивный гибрид

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО в прошедшем году провели финальное научно-экспериментальное выращивание гибрида пелнел (пелядь и нельма). Его предлагается использовать в пастбищной аквакультуре.

Работы велись в озерах юга Тюменской области. По сравнению с популярным у товарных хозяйств гибридом пелчиром (пелядь и чир) пелнел показал прирост в массе на 48%. А при благоприятных гидрологических условиях преимущество в росте становится еще весомее, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

По сравнению с маловодным 2023 г. средняя навеска пелнела в прошлом году увеличилась на 10%, а пелчира — на 2,5%.

Ученые Тюменского филиала ВНИРО подсчитали, что использование пелнела в пастбищной аквакультуре позволит увеличить навеску товарной рыбы в 1,5 раза в сравнении с пелядью, а промвозврат — в 2,7 раза.

Западная Сибирь и юг Урала богаты озерами, потенциально пригодными для пастбищного выращивания сиговых. Именно их межвидовое скрещивание позволит интенсифицировать пастбищное рыбоводство и индустриальную аквакультуру, отмечают специалисты. Во ВНИРО обращают внимание, что сегодня этот ресурс используется лишь частично, в промышленных масштабах выращивается преимущественно пелчир.

В 2025 г. филиал продолжит экспериментальное выращивание других гибридных форм сиговых.

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