УЗВ помогают расширить возможности рыбоводов Западной Сибири

В Тюменской области вырастили с начала года 802 тонны рыбы. Использование установок замкнутого водоснабжения позволяет перейти на новые и более ценные виды рыб.

На территории Тюменской области находятся 74 рыбоводные организации. В структуре выращенной рыбы 106 тонн приходится на долю карпа, 124 тонны — это щука, 27 тонн — сиговые. Также выращено 545 тонн других видов рыб, рассказали Fishnews в пресс-службе департамента АПК Тюменской области.

Расширить возможности аквакультуры позволяет применение установок замкнутого водоснабжения. Так, с начала года выращено 105 тонн клариевого сома.

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